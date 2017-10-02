В зоне АТО за день боевики 10 раз нарушили перемирие

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 31 октября один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С начала сегодняшних суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины. Так, ночью враг бил со 120-миллиметрового миномета по укреплениям наших войск у Кряковка. А днем ​​применил гранатомет в окрестностях Крымского, что на Луганском направлении", - заявили в пресс-центре штаба. Наиболее напряженная ситуация была в Донецком направлении.

"Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия наш опорный пункт недалеко от Опытного. В результате этого обстрела один украинский воин погиб, один был ранен. Еще один военнослужащий сил АТО получил ранения в результате гранатометного огня по нашим позициям неподалеку Каменки.

Кроме того, около 16 часов под обстрелом российско-оккупационных группировок оказались защитники Песков и Авдеевки", - отметили в пресс-центре штаба. На Приморском направлении боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов по окрестностям Широкино.

Кроме того, они применяли стрелковое оружие на подступах к Старогнатовке и Водяному. Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие.