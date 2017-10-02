В зоне АТО погиб экс-подполковник грузинской армии

31 октября в зоне проведения Антитеррористической операции возле Донецкого аэропорта погиб бывший подполковник грузинской армии Георгий Саралидзе, который воевал за Украину на Донбассе.

Об этом сообщил офицер грузинской армии Ираклий Курасбедиани на своей странице в Фейсбуке.

Экс-подполковник грузинской армии под позывным «Гюрза-2», который в 2015 году воевал в составе полка «Азов», в интервью пообещал «дойти до Кремля, как Кантария дошел до Рейхстага».