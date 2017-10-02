Электронный сервис СБУ по оформлению пропусков в зону АТО снова «лег»

Электронный сервис СБУ, через который оформляются разрешения въезда на неподконтрольные территории и выезда из них ведутся технические работы.

Об этом сообщается на главной странице сайта.

Таким образом, в настоящее время проверка статуса пропуска, подача заявки для оформления пропуска или его продления являются невозможными.

Служба безопасности Украины информирует, что работы по возобновлению функционирования сайта ведутся в штатном режиме.