Электронный сервис СБУ по оформлению пропусков в зону АТО снова «лег»Сегодня, 17:31
Электронный сервис СБУ, через который оформляются разрешения въезда на неподконтрольные территории и выезда из них ведутся технические работы.
Об этом сообщается на главной странице сайта.
Таким образом, в настоящее время проверка статуса пропуска, подача заявки для оформления пропуска или его продления являются невозможными.
Служба безопасности Украины информирует, что работы по возобновлению функционирования сайта ведутся в штатном режиме.