Луганщина из-за непогоды погружается во тьму: без света более 24 тысяч абонентов

Энергетический коллапс охватил Луганскую область 31 октября. Электросети не выдерживают непогоды, дождя и порывов ветра, что привело к быстрому и массовому обесточиванию многих потребителей в течение дня, сообщает пресс-служба ЛЭО.

Отметим, что количество аварий не уменьшается в течение дня. Учитывая уже полученное штормовое предупреждение от ГСЧС на завтра, 1 ноября, область может полностью погрузиться в темноту.

По состоянию на 15 часов непогода на Луганщине уже оставила без света 24 тыс. 87 абонентов, обесточены 204 трансформаторных подстанции. Полностью обесточены 15 населенных пунктов в разных частях области, частично обесточены - 10.

Так, еще остаются без света 232 абонента в селе Боброво вблизи Северодонецка. Бригада Попаснянского водоканала проводит ремонтные работы на своей линии электропередачи, на которую упало дерево, ожидается, что электроснабжение будет восстановлено к вечеру.

Кроме того, в 11:20 без света оказались 2256 абонентов в Северодонецке, а позже - еще 3285 абонентов в Северодонецке и селе Прудовка.

В 13:52 электроэнергию получили 2902 абонентов в Лисичанске. Но в 13:30 электроэнергия исчезла в других 2627 абонентов.

В Рубежном в 13:30 без света остались 9910 абонентов.

На территории обслуживания Попаснянского РЭС в 13:45 были обесточены 455 абонентов в городе Горское.

Обесточены были 760 абонентов в городе Кременная. Энергетики переключили питания, благодаря чему было восстановлено электроснабжение.

В Старобельском районе без света почти с 2:00 находились 106 абонентов селе Чмыровка - из-за падения ветки на опору линии электропередачи. На данный момент известно о полном обесточивание сел Половинкино и Титаровка - это 1221 абонент.

На территории обслуживания Станично-Луганского РЭС в 12:55 свет получили 1138 абонентов в селах Малиновка и Кондрашевка.

На территории обслуживания Счастьенский РЭС свет уже вернули абонентам в Смоляниново, Александровке, Новоахтирци. В 13:15 были запитаны потребители в Горшкивци и в Райгородке.

В то же время в 10:13 на территории обслуживания Счастьенский РЭС были полностью обесточены села Трехизбенка, Кряковка, Калаус, Орехово-Донецкое, в общем - 1632 абоненты. Также без питания оказался новый телеретранслятор.

На территории обслуживания Сватовского РЭС с 13:05 до 13:30 электроэнергию было возвращено в города Сватово и Троицкое, к населенным пунктам Царевка, Первомайское, Дачное, Казарик и Каричне - почти 800 абонентам и 43 юридическим лицам.

На территории обслуживания Новопсковского РЭС полностью обесточены населенные пункты Калиновая Балка, Гладково, Кочино-Распасеевка, Шарапивка, Лизине, Стативчине, Нещеретово, Павловка. Частично обесточены Новопсков, Заайдаровка, Белокуракино, Белолуцк, Можняковка. В общем - 4229 абонентов. Уже возвращено ток части потребителей в Белолуцке и Можняковке - 760 абонентам.