Боевики расстреляли гражданское авто в ОРДЛО, погиб мужчина

Боевикам разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту в случае, если водитель не остановится по требованию.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель по вопросам АТО Министерства обороны Андрей Лысенко, сообщает Укринформ.

"Сотрудникам так называемой ГАИ оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого не выполняют требования относительно остановки", - сказал Лысенко.

Вследствие такого решения на блокпосту вблизи населенного пункта Калиновка был убит гражданский, который не остановился по требованию. "Был расстрелян гражданский автомобиль, который не остановился по такому требованию. Водитель легковой машины погиб", - сообщил представитель МИД.

По его словам, чтобы скрыть вину за гибель мирного жителя, боевики пытались ввести в заблуждение местное население, обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.