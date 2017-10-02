На Луганщине «фантомовцы» разоблачили двух нарушителей налогового законодательства

Сотрудники фискального наряда спецподразделения Главного управления ГФС в Луганской области «Фантом» в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения требований налогового законодательства Украины, установили несколько фактов незаконной реализации подакцизных товаров.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так жительница с. Макеевка Кременского района Луганской области без регистрации субъектом предпринимательской деятельности и соответствующих разрешительных документов в собственном доме открыла торговую точку по реализации табачных изделий и алкогольных напитков жителям села. Относительно нарушительницы составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Почти 800 пачек сигарет и 15 бутылок водочных изделий ориентировочной стоимостью 19 тыс. грн изъяты до принятия решения суда.

А в одном из магазинов в пгт. Петропавловка Станично-Луганского района фантомовцы установили факт продажи пива без соответствующих разрешительных документов и лицензии. По данному факту в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.164 КУоАП. Почти 140 л пива в ассортименте ориентировочной стоимостью более 3 тыс. грн из незаконного оборота изъято. Товар находится на ответственном хранении до принятия окончательного судебного решения.