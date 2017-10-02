В столице Российской Федерации Москве был задержан экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Игорь Бакай.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на свои источники.

"В Москве задержали бывшего руководителя Государственного управления делами и экс-главу "Нафтогаза" Игоря Бакая", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, вместе с Бакаем были задержаны его бухгалтер и помощник Константин.

Отмечается, что сегодня помощника и бухгалтера отпустили из следственного изолятора, а сам экс-глава "Нафтогаза" остался под стражей. В последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой и постоянно занимал деньги у знакомых.

Так, экс-чиновника по данным источников обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений среди которых заявление от миллиардера РФ Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 млн долларов.