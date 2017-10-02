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Тука: На Донбассе не все сепаратисты

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Говоря о реинтеграции оккупированных территорий, нужно отделять так называемую власть в ОРДЛО от людей. Такое мнение сегодня, 31 октября, ходе конференции о будущем оккупированных территорий высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает «Новости Донбасса».

Он считает «преступным штампом» мнение, что «там все сепаратисты, которые ненавидят Украину». Это, по его мнению, государственное преступление. «Есть штампы у нас в обществе «свой-чужой». Это не только на Донбассе. Большинство тех, кто остался, такие же как мы. В приоритете семья, дом достаток», - отметил Тука.

Тука заявил, что «в правительстве есть люди, которые не хотят возвращать Донбасс, но Донбасс возвращать надо».

При этом он поддерживает мнение, что при интеграции оккупированных территорий возрастет нагрузка на бюджет Украины.

«Бывшего индустриального социалистического каменного монстра уже не будет. Вне зависимости от того, в каком статусе будет эта территория», - пояснил он и дополнил, что поддерживает идею создания на этих территориях свободной эконом зоны, «но не создание черной дыры».


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