Более трех сотен домов в Рубежном остаются без отопления

Аппаратное совещание по вопросам теплоснабжения объектов Луганской области проведено в Луганской облгосадминистрации сегодня, 31 октября.

Об этом в Facebook написал губернатор Луганской области Юрий Гарбуз.

Так, по информации Гарбуза, большинство населенных пунктов области работают в нормальном режиме теплообеспечения. Проблемными остаются города Рубежное и Северодонецк.

"Рубежное: без тепла остается 356 домов и объекты соцсферы. Сегодня до конца дня город будет с отоплением. Северодонецк: 53 дома, где все еще нет тепла, в ближайшие несколько дней будут подключены", - написал Гарбуз.