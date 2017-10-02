Волкер надеется, что активное вовлечение США в конфликт Украины и РФ изменит ситуацию

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер надеется, что активное вовлечение США в конфликт Украины и Российской Федерации изменит ситуацию. Об этом он заявил в интервью «Громадському».

«Мы надеемся на то, что активное вовлечение США в более широкий процесс и разговоры с Россией напрямую, четкий посыл, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США ухудшатся, пока эти вопросы не будут решены, изменят ситуацию», - отметил он, комментируя гуманитарные и политические вопросы в контексте решения конфликта на Донбассе.

Кроме того, Волкер добавил, что США надеются, что Россия сделает стратегические изменения в поведении.

«Мы также надеемся, что Россия сделает стратегические изменения в поведении. Если это произойдет, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, много что изменится. Заодно, каждое из положений, которые я перечислил, может двигаться вниз или вверх, добавляться или отменяться, без более широкого решения конфликта», - сказал Волкер.