За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных

За сутки на Донбассе обстановка существенно не изменилась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В целом, за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

"Так, на Донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевки и Пескам", - говорится в сообщении.

Тем временем на Мариупольском направлении, около 21 часов враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки.

"Огнем наши военные прекратили провокацию. В результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - добавили в штабе АТО.

А на Луганском направлении боевики выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по защитникам Трехизбенки.