За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных

За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военныхСегодня, 09:00
За сутки на Донбассе обстановка существенно не изменилась.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
В целом, за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника.
В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.
"Так, на Донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевки и Пескам", - говорится в сообщении.
Тем временем на Мариупольском направлении, около 21 часов враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки.
"Огнем наши военные прекратили провокацию. В результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - добавили в штабе АТО.
А на Луганском направлении боевики выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по защитникам Трехизбенки.