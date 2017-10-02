Порошенко подписал закон о ратификации двух протоколов к Европейской конвенции по правам человека

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации протоколов №15 и № 16 к Европейской конвенции по правам человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Президент подписал закон о ратификации 15 и 16 протоколов к Европейской конвенции о защите прав человека! Это важный документ, который четко регламентирует обязательства государства перед Европейским судом по правам человека и детализирует правила подачи исков в ЕСПЧ. Верховный суд Украины также становится органом, который может обращаться в ЕСПЧ за толкованием Конвенции", - написал он.

По его словам, это еще одно доказательство того, что Украина выполняет свои обязательства перед Советом Европы.