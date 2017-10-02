На Луганщине суд принял решение взыскать с РФ финансовую компенсацию в пользу переселенца из Луганска

На Луганщине Сватовский районный суд принял решение взыскать с Российской Федерации финансовую компенсацию в пользу переселенца из Луганска (временно неподконтрольная Украине территория).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

В частности, вся сума компенсации переселенцу составляет 1 157 150 грн. «Взыскать с государства Российская Федерация в пользу Коломийцева Александра Анатольевича ... в счет компенсации убытков (упущенной выгоды) 160 000 грн, что на день предъявления иска в суд по официальному курсу НБУ составляет 5 616 евро», – говорится в постановлении суда. Кроме того, моральный ущерб, согласно решению суда составляет 997 150 грн (35 тыс. евро). Также размер судебного сбора составляет 8 тыс. грн, которые должна компенсировать российская Федерация.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

В комментариях к этому сообщению пользователи спрашивают, каким образом могут быть получены эти деньги с РФ, и кто будет исполнять это решение суда. «А для чего мы арестовали 3 млрд долларов российского кредита?», – ответил на комментарий Андрей Сенченко.