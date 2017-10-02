ВСУ получили 17 образцов нового оружия и техники

С начала года в Вооруженные силы Украины поставлено 875 единиц вооружения и военной техники.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель по вопросам АТО Министерства обороны Андрей Лысенко, пишет Укринформ.

"С начала года в Вооруженные силы Украины поставлено 875 единиц вооружения и военной техники. В том числе, 10 самолетов, 2 вертолета, 67 единиц бронетанкового вооружения и бронетехники, 26 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а также 319 грузовых, санитарных и пассажирских автомобилей", - сообщил Лысенко.

По его словам, в этом году по результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ принято 17 образцов нового и модернизированного вооружения и военной техники. Среди них - легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", специальное автоматическое оружие "Вулкан", 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм снайперская винтовка, бронированный автомобиль "Козак-2" и другие.