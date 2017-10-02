Канадская компания на Луганщине построит объекты солнечной энергетики на площади в 300 га

Частично решить проблему с обеспечением Луганской области электроэнергией поможет строительство объектов солнечной энергетики на площади в 300 га, которое начнется в 2018 году.

Об этом в интервью изданию Цензор.НЕТ рассказал глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз.

"Очень удачно слетали в Канаду, где подписали меморандум (его сейчас рассматривают эксперты) о строительстве объектов общей площадью в 300 га. Речь идет 150 мегаВатт солнечной энергии. С начала 2018 года начинаем работу, землю мы сейчас выделяем.

Первые 80 га застроим в Рубежном. Вот сейчас эксперты все продумают, затем сессия горсовета примет решение - и начинаем работать. (Меморандум подписали. - Ред.) с компанией ССС (Canadian Commercial Corporation. - Ред.). И я благодарен за поддержку правительству Канады. Потому что они и риски взяли на себя. И ССС дала гарантии по своим же канадским банкам. Риски есть. Но компания Solar - вторая в мире и по мозгам, и по качеству. Я вел переговоры с руководителем Solar на протяжении трех дней - и он меня услышал. Спасибо ему большое", - рассказал Гарбуз, говоря о путях решения энергетических проблем Луганщины.