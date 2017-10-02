Полузащитник пражской "Славии" Руслан Ротань рассказал о несостоявшемся переходе в луганскую "Зарю" после того, как покинул "Днепр".

Об этом он заявил в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2. "Заря" в последние годы борется за медали, и тренер Юрий Вернидуб мне очень импонирует. Я согласился играть за "Зарю" только из-за того, что там Вернидуб, но потом принял другое решение, ведь было больно за "Днепр", - сказал Ротань.

"Мне хотелось просто убежать отсюда подальше, ведь такая произошла ситуация. В принципе, чувствую себя нормально. Хочется еще быть полезным в футболе, есть силы и мотивация. Понятно, что время идет и многие спрашивают, сколько еще будут продолжать играть, - добавил 36-летний хавбек сборной Украины.