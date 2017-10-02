В зоне АТО ранения получил один украинский армеец

29 октября 2017 года, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В результате боевых действий возле Авдеевки один защитник Украины получил ранение и был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщил Лысенко.

Спикер также назвал потери российско-террористических войск за прошедшую неделю: 36 человек из которых 12 погибших.