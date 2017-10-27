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За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 15 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Силы АТО 10 раз применили огонь в ответ. Так, во второй половине дня боевики из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны.

Кроме того, вечером оккупанты из противотанковых гранатометов и пулеметов стреляли по укреплениям украинской армии возле Луганского и Светлодарска и несколько раз применили вооружение БМП возле Зайцево.

На Приморском направлении враг более часа вел огонь из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по украинских позициях возле Марьинки.


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