За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов

За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстреловСегодня, 09:00
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 15 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Силы АТО 10 раз применили огонь в ответ. Так, во второй половине дня боевики из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны.
Кроме того, вечером оккупанты из противотанковых гранатометов и пулеметов стреляли по укреплениям украинской армии возле Луганского и Светлодарска и несколько раз применили вооружение БМП возле Зайцево.
На Приморском направлении враг более часа вел огонь из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по украинских позициях возле Марьинки.