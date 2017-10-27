В Луганской области неизвестные бросили гранату в магазин и жилой дом

Вчера, 28 октября в с. Мусииивка Миловского района в 3-х километрах от границы с РФ, неизвестный бросил гранату РГД-5 в помещение продуктового магазина, а позже бросили две гранаты РГД-5 в частный дом. В результате взрыва осколочные ранения получила 60-летняя хозяйка дома. Женщина сейчас находится в больнице.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области, около 20 часов вечера неизвестный открыл входную дверь продуктового магазина, расположенного по ул. Центральной в с. Мусиевка Меловского района, и бросил в помещение гранату РГД-5. К счастью граната не сдетонировала (кольцо было выдернуто, но чека осталась в запале).

Чуть позже, в 22.15 неизвестный бросил гранаты во двор и в окно жилого дома, и в этот раз запал и сдетонировал. В результате взрывов телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы и осколочного ранения мягких тканей нижних конечностей получила 60-летняя женщина, которая проживала в указанном доме вместе со своим мужем. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение Меловской больницы.

Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанных преступлений. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, сотрудники «Корд» и спецназовцы вместе с оперативниками уголовного розыска и участковыми офицерами полиции отрабатывают территорию района - населенные пункты и территорию, которая граничит с РФ.