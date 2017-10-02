Восьми городам и двум поселкам на оккупированной территории Луганщины сократят подачу воды

"Лугансквода" с 30 октября по 1 ноября сократит подачу воды в населенные пункты на оккупированных территориях Луганщины в связи с плановыми работами на высоковольтной воздушной линии "Победа-Михайловская", пишут сепаратистские СМИ.

"C 07.00 30 октября 2017 года и до 20.00 1 ноября 2017 года будет производиться отключение электроэнергии на объектах водоснабжения Алчевского и Южного управлений ГУП ЛНР "Лугансквода", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на период отключения электроэнергии "Лугансквода" будет вынуждена сократить, возможно, до полного прекращения, подачу воды в следующих населенных пунктах: Славяносербск, Алчевск, Перевальск, Стаханов, Кировск, Брянка – на 80%, Красный Луч и Антрацит – на 50%, поселок Юбилейный, Александровск, а также частично села Лутугинского и Славяносербского районов – на 10%.