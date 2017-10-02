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В Рубежном до сих пор нет отопления

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

НАК «Нефтегаз Украины» не выделил номинации на природный газ для предприятия «Рубежноетеплокоммунэнерго».

Об этом заявил первый заместитель мэра Рубежного Александр Якунин, передает пресс-служба ведомства.

Так, решением исполкома Рубежанской мэрии от 17 октября начат отопительный сезон. Впрочем, по состоянию на сегодня НАК «Нефтегаз Украины» не выделены номинации на природный газ для «Рубежноетеплокоммунэнерго» из-за долга за газ, вследствие чего запуск котельных города не произведен.

Кредиторская задолженность «Рубежноетеплокоммунэнерго» за газ перед НАК «Нефтегаз Украины» составляет 59,9 миллионов гривен, за распределение природного газа перед «Луганскгазом» — 7,5 миллионов гривен.

При этом дебиторская задолженность потребителей перед «Рубежноетеплокоммунэнерго» составляет: населения – 52 млн. грн., государства по льготам и субсидиям – 6 млн. грн., государства по возмещению разницы в тарифах – 3,2 млн. грн.

В Рубежанской мэрии уверяют, что « принимают все возможные меры в рамках действующего законодательства для урегулирования сложившейся ситуации».


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