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В Мариуполе пока нет земли для участников АТО

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко объяснил причины сложностей, возникших при распределении земельных участков бывшим участникам боевых действий на Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии ОТВД.

«Когда законодатель определил, что все наши уважаемые участники боевых действий должны получить землю, законодатель не задал вопрос на местах: а есть ли эта земля. Момент передачи земли, чтобы она как жилой фонд появилась, чтобы ее можно было раздавать, технически обеспечить, это занимает значительное количество времени», – прокомментировал мэр Мариуполя.

По словам Бойченко, на сегодня в Мариуполе выдано 38 земельных участков.

Он отмечает, что для предоставления участков ветеранам АТО городские власти меняют целевое назначение садовых товариществ

«Для того, чтобы эта земля потенциально была для участников боевых действий», – добавил он.


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