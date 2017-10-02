На восстановление поврежденного взрывом дома в Донецке может уйти до четырех месяцев

Работы по восстановлению поврежденного взрывом пятиэтажного дома в центре Донецка могут занять порядка четырех месяцев. Такое мнение озвучил глава подконтрольной «ДНР» администрации Ворошиловского района города Владислав Латынцев, передает ДАН.

«На данный момент в доме работают специалисты Республиканской дирекцией капитального строительства и проектного института «ПромстройНИИпроект». Они определяют сроки восстановления, как будут проходить строительные работы и прочее. Могу сказать, что примерно на это уйдет три-четыре месяца», – заявил Латынцев.