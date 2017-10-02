Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила "Самопомощь" и участников "торговой блокады" Донбасса в том, что Украина входит в отопительный сезон "с рекордно низкими запасами угля". Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Украина входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами угля. Поблагодарим за это "Самопомощь" и редутников. И это действительно серьезно. Вообще правительство должно публично обнародовать те убытки, которые понес бюджет от деструктивной деятельности политиканов. Особенно этот вопрос к министерству финансов, экономики, топлива и энергетики. Я обязательно подготовлю соответствующие депутатские запросы", - написала она.

Геращенко заявила, что за "игру в рейтинги" в результате "дорогую цену платит страна и общество".

Под данным постом в Фейсбуке развернулась дискуссия, в которой принял участие и экс-министр по вопросам ЖКХ (в 2007-2010 годах) Алексей Кучеренко. "По такой логике, ни в коем случае нельзя было переставать покупать газ у "Газпрома" - там по формуле контракта было бы значительно дешевле, чем его скрытый реэкспорт через виртуальный реверс", - написал он.

Кучеренко отметил, что главная проблема в данном вопросе состоит в том, что "Роттердам" - это "совместный бизнес Петра Алексеевича и Рената Леонидовича, который с помощью "независимой" НКРЭКУ оплачивают все потребители Украины".

В то же время пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности заявляет, что запасов угля в Украине достаточно для качественного прохождения отопительного сезона.

В ходе селекторного совещания по прохождению отопительного сезона министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что не стоит сеять панику, будто бы в Украине нехватка угля, потому что алгоритм обеспечения запасов угля на генерирующих станциях отопительного сезона 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. совершенно разный. "В связи с блокадой угля из Донбасса мы перешли от "послеплаты" доставки угля к "предоплате" на два месяца раньше. То есть все генерирующие компании, которые сегодня обеспечиваются антрацитовой группой угля, работают на условиях предоплаты", - уточнил Игорь Насалик.

Министр заверил, что все генерирующие компании на сегодня являются законтрактованными до конца марта следующего года. И запасы угля, начиная с ноября этого года, будут не уменьшаться, а наоборот будут увеличиваться на складах генерирующих компаний.