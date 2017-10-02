За сутки в зоне проведения АТО получил ранение один боец

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 26 октября 2017 года, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил боевую травму.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Однако во время обстрела нашего опорного пункта возле населенного пункта Пески один защитник Украины получил боевую травму", - сообщил Лысенко.