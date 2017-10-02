СБУ задержала жителя Днепра из-за публикаций в соцсети

Служба безопасности Украины задержала жителя Днепра по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с публикациями в социальной сети.

Об этом говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Днепра, который распространял антиукраинскую пропаганду в одной из социальных сетей. Правоохранители установили, что местный частный предприниматель размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства. Агитатор сепаратистов, в частности, утверждал, что Украина – часть России», – сказано в публикации.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины