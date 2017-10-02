Госдеп утвердил новый список лиц и организаций РФ, подпадающих под санкции

В Госдепартаменте составили новый список лиц и организаций из разведывательного и оборонно-промышленного сектора России, на которых могут быть расширены американские санкции.

Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, пишет РБК-Украина.

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности, определяющее лиц и организаций, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства России", - заявила представитель Госдепа.

По ее словам, госсекретарь подписал и направил Конгрессу новый документ по антироссийским санкциям, который должен быть им рассмотрен и утвержден. Нойерт уточнила, что на данном этапе список закрыт для общественности. Рекомендации по внесению российских граждан и организаций в санкционные списки пока доступны только для Конгресса, поскольку Госдепартамент должен проинформировать о своем решении американские власти и ближайших союзников США. Через некоторое время документ будет опубликован для общественности.