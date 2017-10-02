На Луганщине российские оккупанты пытаются подобраться к опорникам ВСУ

На Луганщине российские оккупанты пытаются подобраться к опорникам ВСУВчера, 15:34
На Луганщине боевики заливают свои позиции бетоном и пытаются приблизиться к бойцам ВСУ, сообщает ТСН.
"Бумажные" договоренности теряют смысл, уверены бойцы 58-й бригады, когда по другую сторону Бахмутского пути - зарплата, которую получают сепаратисты в середине месяца.
Осложняет ситуацию ландшафт: поля, плотные лесополосы и глубокая овраги - и расположение позиций боевиков и ВСУ, между которыми несколько десятков метров.