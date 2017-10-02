Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали похоронный фургон с российскими номерными знаками и надписью "Ритуал", который въехал в РФ с территории оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в еженедельном отчете миссии за период с 18 по 24 октября, - сообщает 112.ua.

"21 октября в 20:04 фургон с российскими номерными знаками, на котором была надпись "Ритуал", прибыл в пограничный пункт пропуска "Донецк" с украинской стороны и пересек границу в направлении Российской Федерации. Наблюдатели смогли увидеть только водителя", - говорится в отчете миссии.

Днем ранее, 20 октября, в 10:03 две машины скорой помощи с номерными знаками "ЛНР" прибыли на пограничный пункт пропуска "Донецк" с украинской стороны и пересекли границу в направлении Российской Федерации в 10:50. Эти самые "скорые" вернулись в Украину в 17:50.

Кроме того, наблюдатели смогли заметить, как с территории РФ в Украину на транспортных средствах заехали лица в военной форме.