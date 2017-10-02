Боевики 15 раз нарушили перемирие на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за сутки ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины. Демонстрируя огневое присутствие на линии разграничения, противник продолжал обстреливать наши позиции, одиночно применяя запрещенное вооружение", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, ночью, неподалеку Троицкого боевики сначала били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 120 миллиметров. А около 23:00 вблизи этого же поселка выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня.

Кроме того, вечером боевики очередной раз подвергая опасности гражданское население, обстреляли из 120-миллиметровых минометов жилой сектор поселка Водяное.

На Донецком направлении под гранатометным огнем пророссийских наемников оказались украинские позиции на подступах к Авдеевке и на шахте Бутовка. Из этого же оружия боевики вели огонь вблизи Крымского, что на Луганском направлении.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В ответ бойцы ВСУ 9 раз применяли оружие, заставляя врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий сил АТО.