Покушение на Мосийчука: 1 человек погиб, нардеп и политолог в больнице

Вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

Покушение было совершено около телеканала Эспрессо в Киеве. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, по дороге в больницу скончался один пострадавший - охранник Игоря Мосийчука. Также в результате взрыва ранения получили нардеп Мосийчук и политолог Виталий Бала.

По предварительнім данным эпицентр взрыва находился в припаркованом рядом с автомобилем мотоцикле, который был уничтожен пожаром.

"Судя по всему мощность взрыва былое не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Одна из версий следствия в числе прочих - действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста", - отметил советник министра.

На месте работают специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно оперативная группа.