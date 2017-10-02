Украина предлагает создать в ОРДЛО демилитаризованные свободные экономические зоны

Украина предлагает на обсуждение вариант создания на территории ОРДЛО демилитаризованных свободных экономических зон, поскольку надеется на возвращение оккупированных территорий Донбасса и предпочла бы не допустить краха промышленности региона, даже оккупированных пока районов.

Такую идею озвучил народный депутат, руководитель Центра изучения России и оккупированных территорий Вадим Денисенко во время презентации во вторник исследования «Оккупированный Донбасс: экономика, демография, группы влияния. Стратегии для Украины», пишет QHA.

По его мнению, этот шаг можно рассматривать как один из возможных вариантов возвращения оккупированных территорий экономическими методами, и Украина уже сейчас может начать обсуждение этого предложения, в том числе, с Россией. В то же время, народный депутат сделал акцент на слове «демилитаризованных» и отметил, что создание таких СЭЗ может быть осуществлено только после вывода всех вооруженных формирований с определенной территории и введения вместо них международных усиленных формирований. Еще одним важным моментом является то, что все предприятия должны быть зарегистрированы в Украине.

«Хотим попробовать начать разговор о создании демилитаризованных СЭЗ на оккупированных территориях. Они создаются в тыловых районах зоны ОРДЛО, на этих территориях происходит, прежде всего, абсолютная демилитаризация и вводится усиленная миссия ОБСЕ или любых других международных структур. Восстанавливается работа предприятий, регистрация которых происходит в Украине, и с этими территориями восстанавливается транспортное сообщение».

Народный депутат считает, что при создании таких СЭЗ следует учесть опыт совместного промышленного парка Кесон между КНДР и Южной Кореей, который функционировал в 2014-16 годах (парк Кесон стал символом разрядки в отношениях между двумя Кореями. Финансировали промышленное производство компании Южной Кореи, а работали в нем северокорейские рабочие. Сейчас эта свободная зона сворачивается, - ред.).

По словам Вадима Денисенко, создание ДеСЭЗ для удержания экономики оккупированных районов от краха было бы интересно Украине (которая надеется на их возврат) и могло бы стать основанием для начала обсуждения этого вопроса с Российской Федерацией.

Говоря о том, в каком состоянии находится сейчас промышленность в ОРДО, Вадим Денисенко сказал, что сейчас эти территории являются депрессивными. Он привел пример, как две важные промышленные агломерации в экономическом плане начали отмирать - Горловская, которая базировалась, прежде всего, вокруг химзавода «Стирол», и Харцызская - вокруг Харцызского трубного завода. По сути, сейчас ни одно предприятие не может вести производство, отметил депутат. Относительно ситуации с промпроизводством в ОРЛО, то там она еще хуже - после остановки Алчевского меткомбината и конфискации боевиками шахт ДТЭК, территория ОРЛО превращается в абсолютно депрессивную, добавляет Денисенко.

По его мнению, ДеСЭЗ не только помогут спасти еще не до конца разрушенные и разграбленные украинские предприятия в ОРДЛО, но и дадут рабочие места и зарплату украинским гражданам, находящимся под российской оккупацией.

«Это, среди прочего, усилит позитивное восприятие Украины именно на этих территориях. В качестве классического примера (для создания СЭЗ) можно назвать Ровеньки, Алчевск, возможно, ту же Горловку, тот же Харцызск и др. Таким образом, мы могли бы эти депрессивные территории централизованно обеспечить и работой, и лояльностью к государству Украина».

В интервью журналистам после презентации Денисенко подчеркнул, что пока речь идет не о конкретном плане с датами и направлениям реализации, а об идее для обсуждения.

«Мы вариант с СЭЗ предлагаем, прежде всего, для обсуждения. Если будет принято политическое решение, если оно будет считаться имеющим под собой жизненное основание, безусловно, над этим вопросом надо будет работать. Но по состоянию на сейчас это просто идея, выдвинутая для обсуждения».

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, говоря об экономической целесообразности свободных экономических зон в оккупации и о том, во сколько они могут обойтись Украине, отметил, что такие СЭЗ - это модель деоккупации и расконсервации промышленности, и они не требуют особых капиталовложений. В то же время, Украина, таким образом, позволит предприятиям легально экспортировать свою продукцию, причем, в интересах украинского бюджета и экономики.

«Среди основных условий создания ДеСЭЗ: они должны быть не вблизи линии АТО, территории должны быть демилитаризованные, то есть, с них будут выведены все вооруженные формирования. Планируется восстановить на них налоговые посты; предоставить предприятиям таможенное «окно» для экспорта своей продукции, эти зоны могут быть подключены к транспортной и таможенной инфраструктуре Украины. Каждая демилитаризованная зона - это будет конкретный бизнес-план. То есть, там будут свои средства, чтобы восстановить экономическую активность. Но это не десятки миллиардов долларов, поэтому не надо спекулировать на суммах».

По мнению Алексея Куща, положительным является то, что восстановление экономической активности на таких демилитаризованных территориях будет положительно влиять на восприятие Украины местным населением, поскольку люди смогут сравнить развитие на территориях СЭЗ и депрессию на остальных оккупированных территориях.

«Если на таких демилитаризованных территориях будет восстанавливаться какая-то экономическая активность, то очевидно, что они будут составлять конкуренцию другим депрессивным оккупированным территориям».

В то же время, участники обсуждения не высказали никаких предположений относительно того, согласится ли Россия на реализацию проекта в том виде, в котором его польза для самой РФ более, чем сомнительна. Кроме того, часть экспертов считает, что Украина по объективным причинам просто не сможет реализовать идею таким образом, чтобы получать от нее максимальную выгоду.

Так, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский высказал мнение, что в условиях российской оккупации такие СЭЗ будут работать исключительно в интересах России, а не Украины, в частности потому, что фактически ситуацию на местах все равно будет контролировать Россия.

Также пока расплывчаты представления о том, какие именно международные силы должны обеспечивать эффективный контроль в этих СЭЗах, в какой именно момент после восстановления контроля (со стороны Украины или международных организаций) над неконтролируемым участком границы должна начаться практическая реализация проекта, а также, каким образом будет обеспечиваться безопасность перевозок по оккупированным районам между территорией свободной Украины и ДеСЭЗ.

В комментарии агентству QHA заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что прежде чем создавать подобные СЭЗ, необходимо изучить печальный украинский опыт, когда СЭЗ превращались в средство выкачивания денег из бюджета, и продумать меры предосторожности, чтобы этого не происходило. Также он считает, что идея создания таких СЭЗ является достаточно отдаленной во времени.

«Надо спокойно и без паники, подробно изучить эту идею. Это не ближайшая перспектива. А вообще, с моей точки зрения, необходимо введение "предохранителей", чтобы любая свободная экономическая зона не превратилась в коррупционную черную дыру, как это сейчас происходит с так называемой СЭЗ «Крым». Так, об отмене СЭЗ «Крым» законопроект до сих пор не принят. Мы ранее трижды его подавали и трижды он не принимается. До тех пор, пока не будут разработаны действенные предохранители, я категорически против создания любых свободных экономических зон. Потому что это только в очередной раз из государственного бюджета рекой будут вымываться средства».