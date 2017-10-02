В Министерстве обороны Беларуси заявили, что все военнослужащие Российской Федерации покинули страну после учений "Запад-2017".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Весь российский контингент, принимавший участие в ССУ "Запад-2017", покинул территорию Республики Беларусь в сентябре текущего года", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что после окончания учений, Беларусь обеспечила проведение на своей территории четырех мероприятий контроля трех государств: Литвы, Украины и Словакии.

"По результатам проведенных мероприятий иностранными инспекторами каких-либо фактов присутствия или военной деятельности незаявленных военных сил, в том числе российских, выявлено не было, о чем свидетельствуют официальные отчеты указанных государств", - говорится в сообщении. Напомним, в конце сентября глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что Россия оставила войска после проведения военных учений "Запад-2017" в Беларуси, несмотря на обещания не делать этого.