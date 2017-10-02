С начала года полиция изъяла более 2,2 тыс. единиц огнестрельного оружия

За первые девять месяцев 2017 года полиция изъяла более 2,2 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины.

"За этот период задокументировали 7 110 фактов незаконного оборота оружия. А это на 39% больше, чем за 2016 год", - отметил Аваков.

Он отметил, что установлено в 1,7 раза больше причастных к незаконному обороту оружия, то есть 5 185 человек. В 2016 году эта цифра составляла 2 953 человека.

В инфографике, обнародованном на сайте МВД, отмечается, что полицейские изъяли 866 пистолетов, 218 карабинов и винтовок, 204 обреза, 163 единицы самодельного оружия, 104 автомата и 51 гранатомет. Кроме того, правоохранители изъяли 1604 гранаты, 80 взрывных устройств и 265 827 патронов.