Украинские политзаключенные Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования

Украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены от уголовного преследования.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"То, что все так долго ожидали случилось. Еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Симферопольский районный "суд" в оккупированном Россией Крыму вынес приговор по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.