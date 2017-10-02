Цигикал: В случае наличия необходимых средств, обустройство границы с Россией будет завершено в 2018 году

Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, когда может быть завершено обустройство границы с Россией.

Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ". Так, по словам главы ведомства, общий бюджет проекта обустройства границы с Россией составляет около 1,2 миллиарда гривен. "Мы подсчитали, нужно около 1,2 миллиарда гривен.

Попробуем привлечь к этим работам и международных доноров. За эти деньги мы обустроим контрольно-следовую полосу и инженерные заграждения, необходимые информационные указатели. Работать будем через систему ProZorro", - заявил он, добавив, что в случае наличия необходимых средств, обустройство границы с Россией будет завершено в 2018 году.