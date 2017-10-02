Луганская область на два дня останется без железнодорожного сообщения с другими регионами Украины.

Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи Луганской областной государственной администрации Вита Ефремова, пишет Восточный фарватер.

Она сообщила, что на вокзалах Луганской области сейчас находится телефонограмма о том, что необходимо закрыть продажу на поезда №409/410 «Харьков — Лисичанск», который отправляется из Харькова 9 ноября, из Лисичанска — 10 ноября; на поезд №133/134 «Киев — Лисичанск», который отправляется из Киева 9 ноября, из Лисичанска — 10 ноября; на поезд №609/610 «Харьков — Лисичанск» с отправлением из Харькова 9 ноября, из Лисичанска — 10 ноября.

Продажа билетов на данные поезда закрывается в связи с запланированными на эти даты ремонтными работами.

При этом Ефремова отметила, что возможно график еще будет меняться.