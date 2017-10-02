Обвинительный акт в отношении жителя Северодонецка, который с 2014 года участвует в деятельности так называемой «народной милиции» пророссийской группировки «ЛНР», направлен в суд.

Расследованием установлено, что житель Северодонецка, реализуя преступный умысел, участвовал в апреле 2014 года в Луганске в захвате административного здания Управления Службы безопасности Украины на Луганщине.

В том же году он стал участником разведывательно-диверсионной группы в так называемой «Казачьей армии Всевеликого войска Донского имени атамана М. Платова», а позже перешел в подразделение «народной милиции».

В июле текущего года он препятствовал выполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые задействованы в проведении АТО (в частности — в районе н.п. Желобок Славяносербского района Луганской области).

Поскольку боевик скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении последнего осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт по факту участия гражданина Украины в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины) и в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), направлен в суд.

Пресс-служба прокуратуры Луганской области отмечает, что санкция ч. 2 ст. 260 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой, а санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.