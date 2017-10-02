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За сутки в АТО ранение получил один боец

Вчера, 13:17 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает 112.ua.

"В результате вражеских обстрелов вблизи Марьинки один военнослужащий ВСУ получил ранения и был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья стабильное", - сообщил спикер оборонного ведомства.


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