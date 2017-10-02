Рева допускает изменение условий для выплаты ранее неполученной пенсии для пенсионеров из ОРДЛО

Министр социальной политики Украины Андрей Рева допускает отмену ограничения количества лет для выплаты ранее неполученной пенсии для людей, оказавшихся на оккупированной территории.

Об этом он заявил в эфире программы "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"У нас, к сожалению, сегодня в законе есть ограничения, можно возвращать пенсию только за три года, если вы не получали по каким-либо причинам. Но я думаю, что мы внесем изменения в законодательство и, учитывая то, что люди не по своей вине оказались на оккупированной территории, я думаю, мы снимем ограничения по срокам. Когда произойдет деоккупация или люди вернутся на подконтрольную Украине территорию, мы им выплатим ту пенсию, которую они не получали за тот период, когда такой физической возможности не было", – отметил Рева.

Ранее министр сообщил, что пенсионеры из ОРДЛО могут отсутствовать на подконтрольной Украине территории не более 60 дней, а в случае нарушения этой нормы закона выплата пенсии может быть заморожена.

Как сообщалось ранее, 8 октября президент Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, которую Верховная Рада одобрила 3 октября. Согласно этому документу, около 9 млн пенсионеров с октября получат увеличенную пенсию (как минимум до 1 452 грн). Кроме того, реформа предусматривает еще ряд других изменений в пенсионной системе Украины.