Кабмин решил, за что участников ато могут лишать статуса

Кабинет министров Украины определил порядок лишения статуса участника боевых действий. В постановлении №789 от 18 октября правительство определило, что лишиться статуса участника АТО человек может в случае, если в суде будет доказано, что он умышленно совершил тяжкое или особо тяжкое преступление в зоне проведения АТО.

Также статус участника боевых действий может быть аннулирован при выявлении факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО, а также подаче лицом заявления о лишении его статуса участника боевых действий.

Впоследствии звания участника АТО лишает комиссия, которая отвечает за предоставление статуса. Комиссия в месячный срок со дня поступления документов принимает решение. Его можно обжаловать в суде.