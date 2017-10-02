Пропагандисты сайта «Новороссия» опубликовали новость о том, что интернат для детей в Северодонецке превратили - в «публичный дом».

Эту ложь прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в соцсети.

«В «молодой республике» решили реанимировать «распятого мальчика». Пропагандоны РФ, на этот раз, раскрыли «детский публичный дом» в Северодонецке. Что тут добавить? Работа пропагандонов мне понятна. А люди, которые верят этим сказкам, у меня вызывают брезгливость», — возмутился политик.