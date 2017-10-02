С начала АТО на Донбассе погибли 69 пограничников

В боевых действиях были задействованы почти 18 тыс. пограничников.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления по случаю 14-летия создания разведки Госпогранслужбы, сообщает "112 Украина".

"Почти 18 тыс. пограничников прошли испытания боевыми действиями на востоке нашего государства в нашей борьбе против российского агрессора. Я хочу сказать, что я, как президент, и руководство государства высоко ценим героические и высокопрофессиональные действия военнослужащие пограничного ведомства. 793 пограничники заслуженно награждены государственными наградами Украины. 69 пограничников, защищая нашу родную землю, отдали свою жизнь за Украину. Я предлагаю почтить их память минутой молчания", - заявил он.