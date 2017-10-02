ЕСПЧ еще не выносил решений по Крыму и Донбассу

По состоянию на 20 октября Европейский суд по правам человека еще не вынес ни одного решения о нарушении прав жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Об этом 20 октября на пресс-конференции в Киеве сказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, сообщает «Укринформ».

«Я знаю о поданных заявлениях, но еще не видела ни одного решения Европейского суда по правам человека, которое было бы вынесено по ситуации с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей или оккупированной территорией Крыма. Я не имею доступа к тем файлам, которые находятся на рассмотрении, а решений, которые были бы уже опубликованы по этому поводу, еще не видела. Будем ждать эти решения ЕСПЧ», – сказала Лутковская.

По ее словам, соответствующие заявления, что сейчас представлены адвокатами в ЕСПЧ, касаются как России, так и Украины.