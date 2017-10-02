В России не нашли денег на адвоката Агееву

Российские власти устранились от защиты своего военнослужащего Виктора Агеева, которого судят в Украине за терроризм на Донбассе.

Об этом матери подсудимого Светлане сообщили в генконсульстве России в Харькове, пишет российская «Новая газета».

По ее словам, защищать ее сына на процессе в Новоайдарске Луганской области будет бесплатный украинский адвокат, а средства для найма собственного защитника Агееву Российская Федерация пока выделить не может.

«Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш», — пересказывает Агеева свой телефонный разговор с харьковским вице-консулом Андреем Аленкиным.

В телефонном разговоре с женщиной вице-консул пожаловался, что СБУ по-прежнему не допускает к россиянину консулов, но обещал следить за делом Виктора Агеева и дал ей свой номер телефона. «Сказал звонить в любое время», — рассказывает Агеева и добавляет, что, набрав номер через несколько дней, услышала в трубке «бульканье и скрежетанье». Телефон, который оставил ей Аленкин, оказался номером факса.

По номерам консульства России в Харькове (указаны на сайте) никто не снимает трубки.