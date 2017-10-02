В оккупированном Луганске нашли расчлененный труп женщины

В Луганске (подконтролен группировке «ЛНР») вечером 3 октября возле мусорника, расположенного в районе домов № 13-Б и № 15-А на кв. Дружбы г. Луганска, обнаружены части человеческого тела.

Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа, которая продолжает сбор и обработку информации, связанной с нарушениями прав человека на временно неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей.

В сообщении отмечается, что люди нашли в ящике стопу левой ноги, фрагмент левой голени, часть левой руки, левую кисть, фрагменты бедра, а так же женскую сумку белого цвета и солнцезащитные очки.