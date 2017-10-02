Боевики закрыли пункт пропуска на границе с Россией

Боевики т.н. "ЛНР" закрыли пункт пропуска на подконтрольном им участке украинско-российской границы в Луганской области.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"16 октября команда СММ вновь отметила, что пункт пропуска возле с. Макаров Яр (быв. Пархоменко, 28 км к востоку от Луганска) не функционирует и закрыт. На бывшем посту Государственной пограничной службы Украины никого не было", – констатировали наблюдатели.