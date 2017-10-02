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В Одесской области задержали антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 15:46 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники СБУ задержали в городе Березовка Одесской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

"Правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации ДНР/ЛНР", - отметили в пресс-службе.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий и распространял за "гонорары".

Во время обыска по месту работы и жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении агитатору о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.


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