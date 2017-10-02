» » Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию

Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию

Сегодня, 14:39 citynews.net.ua | Напечатать

Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове на ул. Сумской будет предоставлена материальная помощь из средств городского бюджета. Об этом сегодня, 19 октября, заявил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, люди получат по 20 тыс. грн. Также харьковский городской голова Геннадий Кернес распорядился, чтобы все расходы на лечение и медикаменты для пострадавших взял на себя городской совет.

«Вчера произошла ужасная трагедия. Погибли пять человек. По поручению Геннадия Кернеса мы возьмем на себя расходы на их похороны, и если понадобятся еще какие-то затраты, будем помогать семьям. С момента происшествия у нас был организован штаб, мы занимались локализацией происшествия, помощью пострадавшим», - сказал Терехов.

По его словам, городской совет также будет осуществлять общественный контроль за расследованием случившегося.

«Поступали звонки с просьбой, чтобы мы взяли расследование под свой контроль. Таких функций, по законодательству, у нас нет, но мы будем осуществлять общественный контроль», - отметил первый вице-мэр.

По его словам, сейчас коммунальные службы продолжают работать на месте происшествия, также там выставлена муниципальная охрана. Светофор, который был снесен, начнет работать в течение нескольких часов.

«Прямой нормы закона для объявления в городе Дня скорби не существует, но сегодня скорбят все харьковчане. Люди все время приходят на место трагедии, сопереживают», - отметил Терехов.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:19

В России не нашли денег на адвоката Агееву

Сегодня, 17:59

На повышение безопасности на дорогах в 2018 году потратят 2 миллиарда

Сегодня, 17:40

В оккупированном Луганске нашли расчлененный труп женщины

Сегодня, 16:27

Супрун уверяет, что закрывать больницы никто не собирается

Сегодня, 16:20

Боевики закрыли пункт пропуска на границе с Россией

Сегодня, 15:53

В зоне АТО сотрудники ГСЧС проводят работу по разминированию

Сегодня, 15:46

В Одесской области задержали антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 14:39

Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию

Сегодня, 13:12

Завтра в Луганской области в очередной раз попытаются открыть КПВВ Золотое

Сегодня, 12:57

В Северодонецк по обмену приехали львовские учителя

Сегодня, 12:44

В зоне АТО за сутки ранены 3 украинских военных

Сегодня, 11:51

Лига Европы: Сегодня сыграют «Динамо» и «Заря»

Новости Украины:

Сегодня, 18:21

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

Сегодня, 17:59

На повышение безопасности на дорогах в 2018 году потратят 2 миллиарда

Сегодня, 17:13

Украинцы уже получили более 5 млн биометрических загранпаспортов, - Госмиграции

Сегодня, 16:22

В Донецкой области произошло массовое отравление школьников

Сегодня, 16:18

Прокуратура открыла дело по факту незаконных обысков и задержания крымских татар

Сегодня, 15:51

Украина и Венгрия будут совместно работать над имплементацией закона об образовании

Сегодня, 15:46

В Одесской области задержали антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 15:44

Кубив раскрыл детали проекта метро на Троещину

Сегодня, 14:39

Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию

Сегодня, 13:18

В Мариуполе осудили переселенца с депозитом в 450 тысяч гривен

Сегодня, 12:58

ГПСУ усилила контроль на границе в пределах четырех областей

Сегодня, 12:45

Аваков требует усилить ответственность за нарушение ПДД

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 