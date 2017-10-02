Фантомовцы Луганщины в Рубежном выявили нелегальную автозаправку

Вчера, 18.10.2017, сотрудниками фискального наряда Главного управления ГФС в Луганской области "Фантом" при проведении мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения требований действующего налогового законодательства Украины, выявлена нелегальная автозаправка.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Установлено, что житель г. Рубежное Луганской области с арендованного вагончика (торговая точка) без документов разрешительного характера регулярно реализовывал бензин А-92 производства Российской Федерации.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.164 КУпАП.

1200 литров бензина ориентировочной стоимостью более 28 тыс. грн изъято до решения суда.